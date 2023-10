Termin für Hafnerbacher Kindergarten und Museum steht

Die großen Bauprojekte in der Gemeinde nehmen immer mehr Form an. Beim Kindergarten liegt die Gemeinde im Zeitplan. „Der Baufortschritt ermöglicht es, dass bereits zwei Gruppen wieder im Gebäude untergebracht sind. Die dritte Gruppe wird voraussichtlich Ende November vom Ausweichquartier in der Volksschule in den Kindergarten zurückkehren“, teilt Bürgermeister Stefan Gratzl (ÖVP) mit.

Aktuell sind im Kindergarten der Fliesenleger, Elektrotechniker und der Maler am Werk. Die groben Bauarbeiten fanden über den Sommer statt. In nächster Zeit steht noch die Anschaffung neuer Möbel an.

Konzept für Museum fertiggestellt

Beim Forum Hafnerbach wurde mit dem Sanieren der Räume begonnen. Viele Leistungen vergab man im Rahmen eines Leader-Projekts. Ebenso engagieren sich viele Freiwillige und erbringen Eigenleistungen. Dazu Gratzl: „Jetzt geht es darum, die Räume final herzurichten und dann entsprechend mit Möbeln auszustatten und das Museum einzurichten.“ Auch viele technische Arbeiten sind noch erforderlich, wie das Vorbereiten von QR-Code-Infos. Das inhaltliche Konzept für das neue Museum ist fertiggestellt. Ebenso die Inventarisierung der vorhandenen Museumsgegenstände.

Zum Schutzengelkirtag 2024 sollen beide Projekte als Highlights für die Besucherinnen und Besucher feierlich eröffnet werden. Damit gehen wichtige Projekte für den Heimathafen in die Zukunft. Beide Projekte haben einen besonders hohen Stellenwert für die Gemeinde. In den modern gestalteten Räumlichkeiten können die Kinder gut pädagogisch betreut werden und die Pädagogen und Betreuer haben ein gutes Arbeitsumfeld. Im Forum Hafnerbach wird ein sehr modernes Museum sein, das sich mit der Geschichte der Gemeinde befasst. Auf ansprechende und moderne Art wird man mit vielen Ereignissen der Vergangenheit, aber auch der heutigen Zeit in Berührung kommen.

„Das besonders Schöne ist das besondere Miteinander von Jung und Alt, das beim Forum Hafnerbach gelebt wird, und dass viele engagierte Freiwillige tätig sind“, freut sich Stefan Gratzl auf die Eröffnung.