Autofahrer müssen sich in rund zwei Wochen – und damit etwas später als ursprünglich geplant – auf eine neue Route in der Julius-Raab-Promenade einstellen. Die Fahrspur Richtung Hauptbahnhof wird vom Linzer Tor bis zur Heßstraße auf einen Teil des extra dafür verbreiterten Rad- und Gehwegs zur Fahrspur Richtung Süden verlegt. Der gesperrte Bereich wird für die Baustelle am Karmeliterhof benötigt.

Laut Stadtsprecher Martin Koutny rechnet der Magistrat nicht mit erheblichen Verkehrsproblemen durch die Fahrspurverlegung, er rät aber dennoch: „Falls sich in dem Straßenabschnitt kein Ziel befindet, ist es sinnvoll, diesen zu meiden.“

Die Umleitung bleibt laut Koutny bis zum Abschluss der Baustelle auf der Ostseite der Promenade aufrecht, vermutlich also bis 2021. Trotz bereits konkreter Pläne, die Raab-Promenade in eine Lebensraumachse zu verwandeln, erfolgt nach der Baustelle vorerst wieder ein Rückbau. „Der erste Abschnitt des Umbaus wird voraussichtlich in der Renner-Promenade sein und den Kulturpfad zwischen Altstadt und Landhaus attraktivieren“, schildert Koutny. Die gesamte, zwei Kilometer lange Promenade werde dann über mehrere Jahre abschnittsweise umgebaut.

Fertig ist mittlerweile, eine Woche nach dem geplanten Ende, die Sanierung des Mühlwegs zwischen Matthias-Corvinus-Straße und Adolf-Schärf-Straße. Die Sperre wurde nach einem Monat wieder aufgehoben.