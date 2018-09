Am Baugerüst gut zu erkennen sind derzeit die Bauarbeiten an der Lourdes-Kirche in der Kremser Landstraße. Das 1961 geweihte Gotteshaus wird saniert, die Fassade und auch das Dach müssen instandgesetzt werden. Zudem werden kaputte Glasscheiben ersetzt und die Fensterrahmen repariert. „Weil bei der Rosette das durchgerostete Eisen durch Nirosta ersetzt werden musste, waren wir auch hier skeptisch. Aber zum Glück waren die Fenster nicht in so einem desolaten Zustand“, ist Pfarrer Karl Höllerer erleichtert.

Es ist die erste große Sanierung des Gebäudes. Lediglich der Turm und die Westseite wurden vor zehn Jahren erneuert. Die Bauarbeiten sollen Ende September abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich auf rund 85.000 Euro. Neben Kirchenbeitragsmittel steuerten auch Bund und Land Geld bei. Einen Teil muss die Pfarre selbst aufbringen.