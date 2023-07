Wärmenetz in Wilhelmsburg wird erweitert

Über die aktuellen Arbeiten auf dem Hauptplatz kann ÖVP-Stadtrat Markus Holzer als Sprecher der Gruppe für das Bio-Masseheizwerk Näheres berichten. Einige Häuser werden dort derzeit an das seit 2016 bestehende Biomasse-Versorgungsnetz angeschlossen. Standort des Heizwerks ist am Areal des ehemaligen Altstoffsammelzentrums der Stadtgemeinde.

„Die Botschaft für die Zukunft ist, einen weiteren Schritt hin Richtung sichere und unabhängige Energieversorgung zu tun“, so Holzer. „Das Biomasse-Heizwerk wird mit Rohstoffen wie Holz von den örtlichen Landwirten versorgt.“ Die Zeit sei jetzt günstig, von Gas auf erneuerbare Versorgung aufgrund von Förderungen umzusteigen. „Es gibt noch viele Energieressourcen für diese Art der Wärmeversorgung in Wilhelmsburg, sodass bei weitem mehr Anschlüsse getätigt werden könnten“, so Holzer.