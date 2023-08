Gesperrter Schulring sorgte für Ärger, Baustellensommer im Finale

Groß war der Ärger am Wochenende, als die Bauarbeiten am Schulring starteten. Am Freitag begannen die Baufirmen mit der Baustellenabsicherung, es folgten viele Anrainer-Anfragen. Auch bei der NÖN langten Beschwerden ein: „Wir werden abgeschottet und können nicht nach Hause“, machte sich ein Anrainer Luft. Gerhard Fichtinger vom NÖ Straßendienst erklärt: „Nach erfolgter Abstimmung mit der Verkehrsbehörde und der Exekutive wurde umgehend eine Adaptierung der bereits festgelegten Umleitungsstrecken veranlasst. Bis etwa 23 Uhr wurden diese Maßnahmen seitens der bauausführenden Firmen umgesetzt.“ In dieser Zeit sei eine Zu- und Abfahrt für Anrainer über das Baufeld möglich gewesen. Die Bauarbeiten wurden mit Vorankündigungstafeln und per Postwurf an rund 200 Anrainer angekündigt. Seit Montag ist der Schulring frei.

Baustellensommer steht vor dem Finale

Nach dieser Kumulation von fünf Baustellen verschiedener Bauträger um den südlichen Teil der Promenade sei laut Magistrat nun der Höhepunkt des Baustellensommers überstanden. Seit Dienstag ist die Zufahrt vom Linzer Tor Richtung Rathausplatz wieder freigegeben. Damit endet die Umkehr der Einbahn in der Schneckgasse. Die Zufahrt zum Linzer Tor von Süden über die Josefstraße ist ebenfalls freigegeben.

Das Linzertor ist auch von Süden über die Josefstraße wieder frei befahrbar. Foto: Maria Prchal

Mit Ende September werden die Einbautenerneuerungen im Bereich der Synagoge abgeschlossen und alle Wege von und zum Neugebäudeplatz inklusive Lederergasse wieder frei sein. Die Neugestaltung der Promenade zwischen Linzer Tor und Schulgasse läuft noch bis zum nächsten Frühjahr. Laut Plan soll die Hauptfahrbahn ab Oktober nutzbar sein. „So unangenehm Baustellen und Verkehrseinschränkungen in der Promenade aktuell sein mögen – am Ende profitieren wir alle davon. Künftig wird der Grüne Loop die gesamte Innenstadt aufwerten, mehr Platz für aktive Mobilität, Aufenthalt und Begegnung bieten und die Lebensqualität nachhaltig erhöhen“, ist SP-Vizebürgermeister Harald Ludwig überzeugt.

Neu ist die Verkehrsführung in der Schulgasse für den Grünen Loop. Die Schulgasse ist nun ausschließlich Richtung stadteinwärts befahrbar. Wer von der Schneckgasse kommt, muss über Promenade und Bernhard-Wicki-Straße zurück auf den Schulring. Ab Oktober führt der Weg auch wieder über die neu gestaltete Promenade Richtung Linzertor.