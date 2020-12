Rechtzeitig mit der Öffnung der Geschäfte und fürs heimische Weihnachts-Shopping sind in der Innenstadt die letzten Löcher und Bauzäune verschwunden. Die neuralgische Kreuzung von Kremser Gasse und Wiener Straße und auch das „Ohrwaschl“ am Riemerplatz sind damit wieder frei.

Für heuer sind damit die Baustellen, um die meist alten Versorgungsleitungen diverser Einbautenträger unter der Fußgängerzone zu ersetzten, erledigt.

Abgeschlossen ist die Erneuerung im Innenstadt-Untergrund damit allerdings noch nicht. Im März wird voraussichtlich weitergearbeitet, dann zuerst am westlichen Riemerplatz, dann auch in der Rathausgasse und in der westlichen Wiener Straße. Riemerplatz und Rathausgasse sollen laut Magistrat im Juli fertig sein. Die Gesamtbauzeit ist bis Ende Oktober projektiert.

Südliche Kremser Gasse bekommt neues Pflaster

Nach den Grabungen wird für die Wintermonate provisorisch asphaltiert, nach der Setzungsperiode die Straßenoberfläche voraussichtlich im darauffolgenden Jahr mit dem neuen Pflaster fertig gestaltet. Bereits im Sommer 2021 wird das Natursteinpflaster in der südlichen Kremser Gasse von der Marktgasse bis zum Riemerplatz verlegt.

Der Fußgängerverkehr und der Zugang zu den Häusern und Geschäften soll während der Arbeiten stets möglich bleiben, betont man im Magistrat.

Koordination und Bauaufsicht beim Leitungstausch übernimmt das Technische Büro des Geschäftsbereichs Bauprojekt, Infrastruktur und Betriebe der Stadt, für einen „möglichst reibungslose Ablauf für die Innenstadtbetriebe“. Die Kosten der Arbeiten tragen anteilig die verschiedenen betroffenen Leitungsberechtigten.