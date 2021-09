Mit den Ferien endet diese Woche auch die Großbaustelle am Linzer Tor und der Verkehr kann wieder fließen. Restarbeiten seien noch beim Schießstattring und XXXLutz sowie der Mariazeller Straße bis Mitte/Ende September zu erledigen, dann seien die Aktivitäten in dem Bereich abgeschlossen, so der Magistrat – bis im Frühjahr 2022 dann der große Umbau am Europaplatz startet.

Die Strategie einer gemeinsamen Abwicklung und gesamtheitlichen Koordination aller Einbautenträger sei „goldrichtig“ gewesen, ist man bei der Stadt überzeugt. Nur so sei es möglich, Verkehrsführung, Archäologie und beschränkte Platzverhältnisse im Untergrund nachhaltig abzuwickeln.

Besonders herausfordernd war die Gas- und Trinkwasserversorgung: Hauptversorgungsadern für die Innenstadt waren neu herzustellen und mit möglichst geringen Unterbrechungen umzuschließen. Bei der Stromversorgung waren gleich vier Trafostationen rund um den Europaplatz betroffen. Verkehrstechnisch waren neben der Sperre des Linzer Tors zeitweise Sperren von Mariazeller Straße, Schulring und Josefstraße nötig.