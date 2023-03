Auf St. Pöltner Straßen wird heuer wieder fleißig gearbeitet

Es geht wieder los: Mit den warmen Temperaturen sprießen auch die ersten Straßenbaustellen aus dem Boden. Die NÖN hat den Überblick, welche Straßen heuer von Schlaglöchern befreit werden, wo frisch asphaltiert und wo gepflastert wird.

Hotspot bleibt der Bereich rund um den Europaplatz. Nach dem Umbau der Kreuzung startet die Stadt nun mit dem Bau von Gehsteigen und Radwegen sowie der Gestaltung von Linzer Straße, Linzer Tor und Josefstraße in diesem Bereich. Zudem werden die Grünanlagen an B 20, B 1 und Schießstattring gestaltet. Das Land arbeitet im Juli an der Straße Richtung Stockinger Brücke.

Bei den Straßensanierungen ist heuer die Handel-Mazzetti-Straße als eine der ersten Gemeindestraßen an der Reihe. Wegen des schlechten Straßenzustands wird ab April zwischen Rilkeplatz und Munggenaststraße gearbeitet und die Fahrbahn erneuert. Auf eine Baustelle ab April einstellen kann man sich auch in der Austraße bei der Schneidmadl-Straße. Nahe dem umgestalteten „Mausloch“ werden bis August erst Leitungen saniert, dann wird die Straße erneuert.

In der Bruno-Kreisky-Straße wird nach der Inbetriebnahme der neuen Ampel vor wenigen Tagen ab Mitte Mai die Fahrbahn saniert. Drei Tage lang wird die Landesstraße dann komplett gesperrt.

Erneuert und auch ausgebaut wird die Teufelhoferstraße von der Stifter- bis zur Heimstättenstraße im Sommer.

Bereits angelaufen sind die Innenstadt-Pflasterungen. Am Domplatz werden bis Ende Juni die letzten Steine gelegt. In der Schreinergasse werden bis Ende August neue Bäume gepflanzt und der neue Belag verlegt.

In den Stadtteilen wird im Sommer etwa die Straße durch Unterradlberg erneuert.

Im Zuge des Ausbaus des städtischen Radwegenetzes sollen im Frühjahr außerdem zur Anbindung an Pyhra, Gerersdorf, Neidling oder Obritzberg derzeit geschotterte Feldwege asphaltiert werden. Im Sommer sollen Radwege im dicht bebauten Gebiet adaptiert werden.

