Ein kleiner Meilenstein in St. Pöltens Verkehrshistorie steht bevor: Das „Mausloch“ unter der Bahn zwischen Herzogenburger Straße und Austraße wird zur ausgewachsenen Durchfahrt. Die wohl bekannteste Engstelle in der Stadt wird von 2,5 auf 11 Meter verbreitert. Damit ist Platz für eine 6,5 Meter breite Fahrbahn, einen 3 Meter breiten Geh- und Radweg sowie einen 1,5 Meter breiten Gehsteig. Mit einer Höhe von rund 3,7 Metern ist das Mausloch dann auch Bus-tauglich.

Möglich macht die Vergrößerung die von den ÖBB geplante Sanierung der Eisenbahnbrücke über die Heinrich-Schneidmadl-Straße. Im Oktober soll mit der Fertigung des Tragwerks begonnen werden, die Hauptbauphase wird voraussichtlich im kommenden Jahr von Juli bis November folgen. Die Vereinbarung mit den ÖBB soll in der nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen werden. Die Stadt übernimmt die Mehrkosten für die Aufweitung des „Mauslochs“ von 250.000 Euro. Die ÖBB investieren 1,4 Millionen Euro in die Hauptarbeiten.

Enger für den Verkehr wird es dafür auf der anderen Seite der Innenstadt beim Linzer Tor (siehe Grafik). Die Josefstraße und die Dr.-Karl-Renner-Promenade sind in diesem Bereich bereits gesperrt. Der Anfang der Linzer Straße zum Rathausplatz und der Schneckgasse folgen mit Ferienbeginn. Im August ist dann auch die Julius-Raab-Promenade beim Linzer Tor gesperrt. Umfahren kann man den Bereich über die Bundesstraße. Um eine Zufahrt zu ermöglichen, wird man in die Linzer Straße und die Schneckgasse sowie nachher in die Promenade einfahren und wenden können, die Einbahnen werden aufgehoben.