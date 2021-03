Mit Investitionen im Hoch- und Tiefbau will die Stadt St. Pölten die Wirtschaft in der Coronakrise am Laufen halten. Dafür sollen in der kommenden Gemeinderatssitzung Aufträge um rund zwölf Millionen Euro beschlossen werden.

Europaplatz als Großprojekt der Stadt

„Wir wollen als Stadt die Wirtschaftskraft unserer regionalen Betriebe fördern und Anspannungen auf dem Arbeitsmarkt verhindern“, erklärt Vizebürgermeister Harald Ludwig. Als eines der größten Projekte nimmt die Stadt den Umbau des Europaplatzes gemeinsam mit dem Land Niederösterreich in Angriff. Aktuell werden alte Leitungen ersetzt. Als weiteres Bauvorhaben soll der historische Treppenaufgang zum Kalvarienberg revitalisiert werden. Dafür will die Stadt 24.000 Euro in die Hand nehmen. Einen großen Anteil der zwölf Millionen wird auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ausmachen. 1,5 Millionen Euro werden alleine heuer ausgegeben.

Um eine weitere Million Euro will die Stadt das Radwege-Konzept umsetzen. Dabei sollen die Schwerpunkte auf dem Ausbau auf der Goldeggerstraße liegen sowie auf der Verbindung vom Bootshaus in Spratzern nach Pyhra. Außerdem wird auch ein Lückenschluss des Radwegenetzes vom Teufelhof nach Völtendorf angestrebt. Angedacht ist ein Radweg in der Linzer Straße und mehr Abstellplätze in der Stadt.

Weitere Bauprojekte sind das Rückhaltebecken in der Kunrathstraße sowie die Gestaltung des dortigen Naherholungsgebietes. Investiert werden soll auch in die Blackout-Vorsorge . Um 35.000 Euro wird neues Mobiliar im VAZ angekauft.

„Wir investieren in St. Pölten in unsicheren Zeiten aus der öffentlichen Hand. Leute brauchen Arbeit, das schafft Sicherheit“, ist Ludwig zufrieden mit dem Investitionspaket. Für die ÖVP und die FPÖ sei es gut und richtig, in der Krise zu investieren. „Das machen auch Land und Bund, das erwarten wir auch von der Stadt“, so ÖVP-Fraktions-Obmann Florian Krumböck. Für NEOS-Mandatar Niko Formanek sind Investitionen in die Infrastruktur grundsätzlich gut. Es fehle ihm bei manchen Punkten hingegen Information. Die Grünen begrüßen die Umsetzung des Radwege-Konzeptes. Sprecherin Christina Engel-Unterberger: „Wir vermissen aber das ganzheitliche Konzept des Radwegenetzes und setzen uns für eigenständige Rad-Verkehrsflächen ein.“