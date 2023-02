Otto Prokop: Der St. Pöltner Star der Rechtsmedizin im Stadtmuseum

Morde, Tote und Verwesung faszinierten ihn. Der in St. Pölten geborene Gerichtsmediziner Otto Prokop prägte als Chef des Instituts für Rechtsmedizin an der Charité in der DDR ganze Generationen junger Wissenschaftler und begeisterte auch ein breites Publikum mit seinen Vorträgen.

Dutzende Mörder hinter Gitter gebracht

Darunter auch den deutschen Kriminalbiologen Mark Benecke, der als „Forensik-Rocker“ durch Europa tourt und Menschen auf humorvolle Art von seinen kniffligen Fällen berichtet. Anlässlich seines Auftritts in der Bühne im Hof widmete das Stadtmuseum Otto Prokop und seiner Familie eine kleine Ausstellung, die bei Beneckes Vortrag erstmals präsentiert wurde und nun für mehrere Wochen im Stadtmuseum zu sehen ist.

Otto Prokop wuchs als Sohn des Zahnarztes Ludwig Prokop senior in St. Pölten am Hammerweg auf. Sein älterer Bruder Ludwig junior ist heute als vierfacher Doktor und „Dopingjäger“ bekannt. Sein 19 Jahre jüngerer Bruder Gunnar ist vielen als Handball-Trainer ein Begriff und auch die übrigen Geschwister legten in der Medizin oder im Sport beachtliche Karrieren hin.

„Die Prokops prägten St. Pölten über Generationen. Bereits Ottos Großvater war Stadtbaudirektor und beeinflusste so das Antlitz der Stadt. Die Dokumentation über den Werdegang Otto Prokops und seiner Familie soll den heute eher unbekannten St. Pöltner beschreiben“, erklärt Museumsleiter Thomas Pulle.

Otto Prokop ging zuerst in St. Pölten in die Schule und studierte in Wien und Bonn Medizin, bevor er als Professor der Rechtsmedizin in die DDR nach Ostberlin an die Charité wechselte. Die Vorträge des charismatischen Fliegenträgers wurden regelrecht gestürmt.

Dutzende Mörder brachte er mit seinen Experimenten hinter Gitter und bewahrte viele vor falschen Urteilen. Prokops Leben und Werk liefern sogar Stoff für Bücher und Serien. 2021 schlüpfte der Schauspieler Philipp Hochmair in der dritten Staffel der ARD-Serie „Charité“ in die Rolle Otto Prokops.

