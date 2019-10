Zum zehnten Mal öffneten sich die Tore des VAZ St. Pölten für das Beatpatrol 2019. Feierwütige und Tanzbegeisterte weihten zu den Beats von weltbekannten DJs die Gebäudeteile bis in die frühen Morgenstunden ein.

Auf fünf verschiedenen Stages ließen Acts, die alle denkbaren Electronicgenres vertraten, keine Wünsche offen. Die großen Stars der Szene wie Robin Schulz, Parov Stelar oder Dr. Peacock wurden komplementiert von local Heros wie Darius & Finlay und Newcomern auf der Chillout Stage.

Wie sich das neue VAZ-Gebäude bei den Festivalgästen bewehrt hat und was die Organisatoren dazu sagen, lest Ihr in der nächsten Ausgabe der NÖN.