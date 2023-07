Oberarzt Serge Weinmann ist jetzt auch Majorarzt

Seine Beförderungsurkunde zum Majorarzt hat Oberarzt Serge Weinmann von Michael Lippert vom Militärkommandos NÖ in der Hesserkaserne St. Pölten überreicht bekommen. „In keinem anderen zivilen Führungskräftelehrgang gibt es die Möglichkeiten, die im Rahmen der militärischen Ausbildung geboten werden. Diese Erfahrungen haben mich geprägt und ich bin dankbar dafür“, so Weinmann über seine militärische Tätigkeit. Diese Erfahrungen versuche er auch, jeden Tag Klinik-Alltag einzubringen.

„Gerade während der Pandemie hat Oberarzt Serge Weinmann mit seinem militärischen Wissen und seinen Fähigkeiten dazu beigetragen, als Chef des Stabes im Universitätsklinikum St. Pölten die Sonderlage gut zu bewältigen“, betont Bernhard Kadlec, Kaufmännischer Direktor am Universitätsklinikum. Die Verbindung zwischen Bundesheer und ziviler Gesundheitseinrichtung mache das Klinikum resilient und besser für Krisen gerüstet.

Ausbildung an Militärakademie und 3. Med in St. Pölten

Seine militärische Laufbahn begann Serge Weinmann 1992 als „Einjährig Freiwilliger“ in Mautern als Jäger. Ausgemustert wurde er 1997 zum Leutnant der Miliz. Nach Abschluss der Ausbildung zum Allgemeinmediziner erfolgte 2007 die Umbeorderung zum Zugskommandanten des SAN-Zuges des Jägerbataillons NÖ und die Beförderung zum Oberleutnantarzt. Seit 2016 ist er leitender Sanitätsoffizier des Militärkommandos NÖ und er absolvierte die Stabsoffiziersausbildung im militärmedizinischen Dienst an der Theresianischen Militärakademie, die laufbahnrechtliche Voraussetzung, um zum Majorarzt befördert zu werden.

Seine Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin hat Serge Weinmann nach Abschluss seines Medizinstudiums in Wien im Universitätsklinikum St. Pölten absolviert. Seine Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin schloss er an der Kardiologie der 3. Med. und im Landesklinikum Zwettl ab. Seit 2015 ist Serge Weinmann in der Stabsstelle „Ausbildung und Medizin“ in der Ärztlichen Direktion im Uniklinikum St. Pölten tätig.