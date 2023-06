Park-App wacht bei der Wilhelmsburger City-Box

Zu kurz ist das Parken möglich bei der City-Box, ärgert sich so mancher Wilhelmsburger und so manche Wilhelmsburgerin. Etwa wenn sie beim Arzt- oder Kaffeehaus-Besuch sind. Reinhard Stulik, Betreiber der City-Box-Anlage, erklärt nun: „Da die Einfahrt in einer Kurve ist, haben die Kunden den installierten Schranken als schwierig empfunden. Daher wurde er geöffnet. Wir haben nunmehr ein elektronisches Überwachungssystem installiert, bei dem man zwei Stunden gratis parken und jeder eine Verlängerung mittels App buchen kann.“

Damit soll erreicht werden, dass der Parkplatz für Kunden der City-Box zur Verfügung steht und nicht von Dauerparkern genutzt wird. Jeder habe aber die Möglichkeit, eine Verlängerung zu buchen.

„In der Vergangenheit hatten wir eine persönliche Überwachung mit einer Überwachungsfirma. Jetzt wird dies elektronisch gemacht“, so Stulik. „Sollte es zu einer Überschreitung der zwei Stunden kommen und wird nichts mittels Ap dazugebucht, wird eine schriftliche Pönale über die externe Firma versendet.“