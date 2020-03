In der Landeshauptstadt sind wie im gesamten Bundesgebiet alle Veranstaltungen abgesagt oder verschoben, alle Vergnügungstempel wurden geschlossen.

Den Anfang machte Disco-Betreiber Andreas Brandstetter bereits vergangene Woche: „Wir gehen kein Risiko ein, ziehen die Reißleine und schließen zum Schutz unserer Kunden bis Anfang April unsere beiden Lokale La Boom in St. Pölten und Till Eulenspiegel in Neulengbach“, informierte der Unternehmer. Alle Veranstaltungen, die bis Anfang April ausfallen, will er nachholen. „Am ersten Aprilwochenende sind wir wieder da“, verspricht Andreas Brandstetter.

La Boom/Till Eulenspiegel Corona: Disco-Spaß in St. Pölten & Neulengbach abgesagt

Seit Montag ist auch das VAZ geschlossen. Ein Großteil der geplanten Veranstaltungen konnte verschoben werden (siehe ganz unten), einige mussten abgesagt werden.

„Wir haben alle unsere Mitarbeiter auf Urlaub geschickt, auch die von den NXP Veranstaltungsbetrieben – Ton, Licht und Multimedia haben derzeit keinen Auftrag mehr“, erklärt VAZ-Marketing-Chef Johannes Reichl. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für den Ersatztermin. Im Falle einer endgültigen Absage können Karten bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.

Ob im Mai die WISA das VAZ belebt, kann seriöserweise noch nicht gesagt werden. „Wir warten ab“, hofft Messe-Organisator Frank Drechsler auf ein baldiges Ende der Pandemie-Maßnahmen. Bis jetzt habe noch kein Aussteller storniert. „Sollten wir auf Herbst verschieben müssen, müsste ich noch einmal von vorne mit dem Organisieren beginnen – das wäre ein enormer Verdienstentgang“, so Drechsler.

Frei:raum und Museum sind geschlossen

Der Magistrat sagte alle städtischen Veranstaltungen ab und schließt die Kulturinstitutionen und Sport-Einrichtungen wie Stadtmuseum und Bibliothek, Aquacity, Stadtsportanlage und Prandtauerhalle. Auch die Musikschule stellt ihren Betrieb ein. Konzerte im Rathaus und in der Kulturhalle Frei:raum sind gecancelt. „Ersatztermine werden gegebenenfalls bekanntgegeben“, heißt es auf der städtischen Website.

Auch die diesjährige Osterferienaktion wurde abgesagt.

Leere Bühnen in den Kultur-Häusern

Der Erlass zur Schließung aller Bars und Restaurants war der Auslöser, dass das Cinema Paradiso nicht nur alle Veranstaltungen und Kino-Vorstellungen abgesagt, sondern auch die Bar seit Montag geschlossen hat. „Für Tickets von ausgefallen Veranstaltungen werden wir noch lange nach einem ausgefallenen Termin Lösungen im Sinne unserer Kunden finden“, vermeldet das Programmkino online.

Im Hollywood Megaplex laufen natürlich auch bis auf Widerruf keine Filme. Die Frist für Gutscheine, die in der Zwischenzeit ablaufen, wird freilich verlängert.

In den drei Theatern der Landeshauptstadt sind ebenfalls die Lichter ausgegangen. Im Festspielhaus wurden alle Vorstellungen bis 3. April abgesagt. Ersatztermine gibt es keine.

Das Landestheater NÖ versucht noch, Ausweichtermine für die bis Anfang April gestrichenen Aufführungen zu finden. Die Bühne im Hof hat bereits Ersatztermine für fast alle abgesagten Vorstellungen gefunden (siehe unten).

Informationen, wie Karten für andere Veranstaltungen umgebucht oder zurückgegeben werden, finden sich auf den jeweiligen Webseiten. Das Kartenbüro am Rathausplatz ist nicht besetzt.

Engelmayer Das Landesmuseum ist zu. Betroffen ist auch das Kinder- und Jugendbuchfestival. Es wurde auf Herbst verschoben.

Und selbstverständlich ist auch das Museum NÖ verwaist. Somit sind alle Ausstellungen geschlossen sowie alle Veranstaltungen, Eröffnungen und Vermittlungsprogramme bis 3. April vorläufig abgesagt. „Sie werden zum ehestmöglichen Zeitpunkt nachgeholt“, verspricht Florian Müller, Sprecher der Museumsbetriebe.

Betroffen von der Schließung ist auch das 17. internationale Kinder- und Jugendbuchfestival Kijubu. „Es muss auf Herbst 2020 verschoben werden“, so Müller.