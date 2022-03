St. Pölten: Kein Freitesten ohne Auto?

Werbung

Die Corona-Infektionen sind auf Rekord-Niveau. Entsprechend viele müssen in die behördliche Teststraße am ehemaligen Glanzstoff-Areal. Dort ist das Verkehrschaos seit Tagen kaum noch zu bändigen.

Wer aber ohne Auto zum Freitesten will, hat auch Pech gehabt, ärgert sich Roswitha Reisinger: „Wir haben unser Auto verliehen. Nach Auskunft vom Gesundheitsamt können wir ohne nicht freitesten.“

Königsberger-Büro: Walk-ins nicht in Anspruch genommen

Die Stadt sieht das Problem in der Auflassung der beiden Walk-in-Standorte durch das Land sowie die bundesweiten Öffnungsschritte. Der Magistrat habe bereits vor zwei Wochen um eine Lösung für die Verkehrsbehinderung ersucht und habe vorgeschlagen, eine Freifläche westlich zu planieren, um weitere Stellplätze zur Verfügung zu haben. Dazu habe es keine positive Rückantwort gegeben. Letzte Woche musste dann sogar ein einseitiges Fahrverbot verhängt werden, die Lup-Linie 7 wird umgeleitet.

Aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig heißt es, dass die Walk-in-Stationen nicht in Anspruch genommen wurden. „Einzelfälle ohne Auto werden aber auch in der Herzogenburger Straße nicht abgewiesen“, so Sprecher Anton Heinzl jun.

Die von der Stadt vorgeschlagene Lösung für mehr Parkflächen bezeichnet er als „nicht kurzfristig umsetzbar“. Die Landesabteilung rät, den ganzen Tag zu nutzen, um Wartezeiten und Staus bei der Teststation zu vermeiden.

Sollte bei weiterhin großem Andrang keine Lösung des Teststraßenbetreibers kommen, sieht sich die Stadt gezwungen, weitere Maßnahmen in Absprache mit der Exekutive zu setzen.

