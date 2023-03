Lkw stieß 82-jährige Radfahrerin in Markersdorf nieder

Passiert ist der Unfall am Mittwochmorgen in Markersdorf in Richtung Marktstraße. Der Lastwagenfahrer musste sein Fahrzeug aufgrund von Rotlicht einer Baustellenampel anhalten. Als es grün wurde, setzte er seinen Schwertransporter in Bewegung und stieß dabei die rechts neben ihm stehende Radfahrerin zu Boden.

Der 23-Jährige soll die Radfahrerin nicht bemerkt haben. Die 82-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung überstellte sie ins Universitätsklinikum St. Pölten. Beide Unfallbeteiligten sollen aus der Gegend stammen.

