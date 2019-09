"Niemand hat davon gewusst, sogar die Trauzeugen haben wir erst zehn Minuten vorher angesprochen", schmunzelt Bürgermeister Hubert Luger. Geladen waren die Gäste eigentlich nur zur Taufe von Sohn Adam. Dabei hat dann der Haunoldsteiner Ortschef die Gelegenheit genutzt und seiner Zanet das Ja-Wort gegeben. "Es war eine schöne Feier am Gemeindeamt in Haunoldstein", erzählt er. In Aula und Festsaal fand die Agape statt. "Bei der Deko habe ich sogar selbst Hand angelegt", sagt der Bürgermeister.