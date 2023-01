Florian (18) aus St. Pölten: Nachwuchs für den Brandschutz

Als Glücksbringer ist der Rauchfangkehrer gerade zu Jahresbeginn wieder häufig unterwegs. Seine eigentliche Aufgabe ist und bleibt, die Bevölkerung vor Bränden zu bewahren. Das lässt sich für Florian Weber perfekt mit einer weiteren Aufgabe verbinden.

Der 18-jährige Rauchfangkehrer-Lehrling engagiert sich seit einem Dreivierteljahr auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Wagram. „Mit der betrieblichen Ausbildung und der bei der Feuerwehr ist er insgesamt top ausgebildet in Sachen vorbeugendem Brandschutz“, ist Jürgen Cech überzeugt.

Der Rauchfangkehrermeister bereitet gemeinsam mit Martin Stubner den Lehrling im dritten Lehrjahr auf einen „Greenjob mit Zukunftsaussichten“ bei den Wildburger-Rauchfangkehrern vor. Im Betrieb lernt er auch die neuen Herausforderungen des Brandschutzes, worauf es bei den gerade wieder beliebten Kaminöfen zu achten gilt, Abstände und Dichtheit zu prüfen, Rauchfangsanierung und auch Beratung zum Energiesparen.

„Für die Feuerwehr hilft es dann auch, wenn man die Räumlichkeiten kennt, weil man weiß, wo ein Brand herkommen könnte, und man lernt die Brandschutzabschnitte kennen“, erzählt Florian Weber, dem der Handwerksberuf viel Spaß macht.

Für Jürgen Cech ist Florian Weber die nächste Generation im Team mit vier Rauchfangkehrern in St. Pölten und drei in Wilhelmsburg. In Wilhelmsburg wird mit Benjamin Schmutz ein zweiter Lehrling für das Traditionshandwerk ausgebildet, freut sich Cech.

