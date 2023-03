Wilhelmsburger Rechtsanwältin eröffnet im Herbst Sprechstelle

Apotheker Gert Dieterich hat mit seiner Frau vorigen Sommer das desolate Gebäude in der Oberen Hauptstraße 9 erworben, das vor Kurzem abgerissen wurde. Ein Neubau ist nun bis Herbst/ Winter 2023 angepeilt. Dieterich plant hier einige Parkplätze, Lagerflächen und seine Frau eine Sprechstelle für Klienten in Rechtsanwaltsfragen.

Maria Dieterich-Strohmayer, Jahrgang 1978, kommt aus Böheimkirchen, absolvierte nach der Pflichtschule die Matura an der HAK St. Pölten und dann das Jura-Studium an der Universität Wien. 2003 bis 2005 war sie Universitätsassistentin am Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht an der WU Wien, anschließend bis 2012 Konzipientin in renommierten Rechtsanwaltskanzleien in Herzogenburg und St. Pölten.

Spezialistin für Familien- und Insolvenzrecht

Nach kurzer Zeit als selbstständige Rechtsanwältin war sie im Mai 2013 Gründungspartnerin der Strohmayer/Heihs/Strohmayer-Rechtsanwälte. 2019/2020 war sie zudem als Lektorin an der FH St. Pölten tätig. „Heuer werde ich das zehnjährige Kanzleijubiläum mit meinen Partnern – Alexander Heihs und meinem Bruder Alois Franz Strohmayer – feiern“, freut sich die jetzige Wilhelmsburgerin, seit Sommer 2021 Ehefrau von Apotheker Gert Dieterich. „Mein Schwerpunkt liegt im Familien-, Erb-, Vertrags- und Insolvenzrecht.“

Ab Herbst ist dann eine telefonische Vereinbarung in der Oberen Hauptstraße 9 unter 02742/47024 oder office@shs-anwaelte.at geplant.

