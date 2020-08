Badetücher lassen die Wiese wie ein unfertiges Puzzle aussehen, Schwimmtiere erinnern an Disneyland, Jugendliche spielen am Smartphone. Obwohl es mitten unter der Woche ist, herrscht Hochbetrieb am Ratzersdorfer See, Corona-Sorgen scheinen in weiter Ferne. Ein wachsames Auge auf das Geschehen hat die Wasserrettung von ihrem Stützpunkt aus.

„Seit Corona ist viel mehr los“, stellt Wasserretterin Doris Horvath fest, dass viele den Urlaub an den St. Pöltner Gewässern verbringen. Der Ratzersdorfer See hat eine sehr gute Wasserqualität. „Das beweist das hohe Aufkommen an Süßwassermuscheln“, erläutert Horvath. Diese Weichtiere sorgen immer wieder für Einsätze: „Die Muscheln sind sehr scharf. Schnittwunden gehören zu unserem Alltagsgeschäft“, weiß Wolfgang Österreicher. Er ist seit über vier Jahrzehnten Wasserretter.

„Viele Eltern werden sorgloser.“

Leichen musste er schon aus verschiedenen Gewässern bergen. Was ihm wie auch den Kollegen auffällt: „Viele Eltern werden sorgloser. Sie spielen am Handy, während sich das Kleinkind dem Wasser nähert, oder sie lassen zu kleine Geschwister alleine spazieren.“ Der See ist aber nicht zu unterschätzen. Im Durchschnitt ist er zwei bis drei Meter, an einigen Stellen sogar bis zu sechs Meter tief. „Große Schwimmtiere treiben leicht ab oder kippen. Wenn Wind bläst, muss man ein geübter Schwimmer sein, um diese einzuholen“, warnt Österreicher. Besser sei es, dem Gefährt den Weg abzuschneiden. Für solche Einsätze hat die Wasserrettung ihr Rettungsboot mit Blaulicht parat.

Während des Gesprächs mit der NÖN sucht ein Badegast Hilfe wegen eines Wespenstichs. „Da muss man sehr schnell sein. Bei Allergikern kann ein Stich innerhalb kürzester Zeit lebensbedrohlich werden“, warnt Horvath. Die Wasserrettung agiert vor Ort und übergibt den Patienten dann dem Rettungsdienst. Von Mitte Mai bis Mitte September sind die ehrenamtlichen Wasserretter zwischen 10 und 19 Uhr am See. Aber nicht nur. Wenn der Pager klingelt, kann es sein, dass ein Teil des vier- bis fünfköpfigen Teams vom Stützpunkt am See zu anderen Einsatzorten ausrücken muss. Etwa an die Traisen. Gerade bei den Wehranlagen wird viel trainiert. Hier gab es in den letzten Jahren vier Tote. „Die Wehren werden unterschätzt“, gibt Wasserretter Gernot Rachbauer zu bedenken. Dieser Bereich sei heimtückisch. Und in der Realität gibt es nicht immer ein Happy End wie in der TV-Serie „Baywatch“.