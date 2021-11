Gerersdorfer Genießer-Runde feierte 30. Weintaufe

Selber Wein produzieren und diesen gemeinsam in gemütlicher Runde genießen. Das praktizieren die „Gerersdorfer Wein-Genießer“ (GWG) seit 30 Jahren.

Eine bunte Gruppe von Weinliebhabern, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, selbst hobbymäßig Wein herzustellen. Das Jubiläum feierte die Weinrunde mit der 30. Weintaufe im „Auf a Glasl“ von Gernot Kulhanek beim ehemaligen Kirchenwirt in Gerersdorf. Den Wein-Segen spendete Diakon Oliver Richter.

Seit drei Jahrzehnten werden Jahr für Jahr mit Freunden die Trauben gelesen, seit 19 Jahren in den Weingärten von Herta Weber in Furth-Palt – heuer von Weinstöcken der Ried „Steinhagen“ am Fuß des Göttweiger Bergs. Vom Most bis zum Wein entwickelt sich der Gerersdorfer Veltliner in den Fässern im GWG-Keller von Ober-Kellermeister Sepp Bandion unter dessen Pflege.

Fixpunkte im GWG-Jahr sind neben der Lese die Sturmverkostung, Ausflüge in in- und ausländische Weinregionen, die Segnung des Jungweins und das Engagement bei Geburtstagen.