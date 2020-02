In Küche, Keller und Gaststube wird schon eifrig alles für die Gäste vorbereitet: Die Gaststätte Figl öffnet am Mittwoch, 12. Februar, nach zweiwöchiger Übernahme-Pause. Ulli Mesner hat das renommierte Haubenlokal ihrem ehemaligen Restaurantleiter Matthias Strunz Ende Jänner übergeben. Einige Zeit war nicht klar, ob am Hauptplatz 1 in Ratzersdorf weiterhin gekocht und ausgeschenkt wird.

Nachfolger wurde gefunden Wirt-Wechsel beim Figl in Ratzersdorf

„Ich bin froh, dass es weitergeht, und hoffe, dass mir die Gäste auch künftig ihr Vertrauen schenken“, genießt Matthias Strunz, dass sich sein Traum vom eigenen Wirtshaus so schnell erfüllt hat. Der 30-jährige Neo-Wirt will die Gaststätte Figl in einem ähnlichen Stil weiterführen, „mit gutbürgerlicher Küche auf hohem Niveau“.

Dazu hat er als Küchen-Chefs ein Duo engagiert: Sebastian Kickinger, der 2018 den „Figl“ zum Top-Wirtesieger kochte, wird gemeinsam mit Martin Barisits für Köstliches auf dem Teller sorgen. „Auch im Service kann ich großteils auf mein altes Team zurückgreifen“, freut sich Strunz. Die Gaststätte Figl wird wie gehabt fünf Tage in der Woche mittags und abends geöffnet sein, und zwar von Dienstag bis Samstag.