„Car Wash Day“ für den guten Zweck in St. Pölten

Seit über drei Jahrzehnten setzt sich die Ronald McDonald Kinderhilfe für schwer kranke Kinder und deren Familien ein. Der gemeinnützige Verein baut und betreibt die Kinderhilfe Ronald McDonald Häuser in ganz Österreich, in denen Eltern und Geschwister in der Nähe bleiben können, wenn ein Kind schwer erkrankt und in einer Spezialklinik behandelt werden muss. Um dieses Projekt zu unterstützen beteiligt sich auch das Team des McDonald's in der Mariazellerstraße bei der „Car Wash Day“-Spendenaktion.

„Wir wollen soviele Leute erreichen wie möglich“, sagt Organisator Ahmad Alsayad. Am Freitag, 16. Juni, werden auf dem Areal von McDonald's Freiwillige parat stehen und die Windschutzscheiben der Spenderinnen und Spender putzen. Alternativ gibt es Gutscheine. „Wir haben auch Bücher und Schreibzeug für die Kinder, damit auch sie etwas davon haben“, sagt Alsayad. Auch Infoblätter über die Nutzung der Spenden werden verteilt. „Es soll ein unvergesslicher Tag werden“, betont auch Restaurantleiterin Senay Günes Sahin.

Unterstützung erhielt das Team bereits im Vorfeld von Bürgermeister Matthias Stadler. „Es war mir schon immer ein Anliegen kranken Kindern zu helfen. Ich habe auch verschiedene Aktionen der Kinderkrebshilfe unterstützt“, betont Stadler. Es sei wichtig, über die staatlichen Hilfen hinaus, Gutes zu tun, wenn man es sich leisten kann.