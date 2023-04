Genussabend mit 32 Hauben für die Tagesstätte St. Pölten

So ein Hauben-Menü ist schon etwas ganz Besonderes. Dieses am vergangenen Montag war noch ein wenig „Besonderer“. Denn es kochten nicht weniger als 15 der besten Köche des Landes (zusammen 32 Hauben!) gemeinsam auf. Und die hatten jeweils tatkräftige Unterstützung aus der Tagesheimstätte St. Pölten. Da half etwa Gottfried Enne dem 4-Hauben-Koch Thomas Dorfer aus dem Landhaus Bacher bei seinem sensationellen Spargel-Gericht. Oder zauberte Sandra Schießl gemeinsam mit Franz Rosenbauch eine geschmorte Entenkeule. Und war Hermann Weidinger mit Ulli Hollerer-Reichl für ein tolles Schokomousse verantwortlich. Das nur ein kleiner Auszug aus einem sensationellen, kulinarischen Abend, der auch dank der tollen Weinbegleitung – für die wiederum 15 prominente Winzer sorgten – zu einem wirklich unvergesslichen wurde.

Wohl auch, weil sich die Tagesheimstätte am Ende über eine tolle Spendensumme freuen durfte. Der Hauptorganisator und Obmann des Elternvereins Andreas Vorstandlechner konnte nämlich am Ende des Gourmet-Charity einen Scheck über 6.500 Euro an Tagesstätte-Geschäftsführerin Agnes Herzig-Öllerer überreichen. Der Reinerlös wird für die Erneuerung der Trainingsküche in der Tagesheimstätte verwendet.

