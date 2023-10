Kicken für bedürftige Familien in Böheimkirchen

Ein Benefizspiel zugunsten bedürftiger Familien in Böheimkirchen brachte rund 7.500 Euro ein. Bischof Alois Schwarz nahm den Ankick zu einem attraktiven Spiel vor, das der Club NÖ rund um Kapitän Toni Pfeffer mit 6:3 für sich entscheiden konnten. Für das Team Hochwürden & Co traten Priester, Ordensmänner und Pastoralassistenten an.

Die zahlreichen Besucher, unter ihnen die Präsidenten Hannes Bauer (NÖ Pensionistenverband), Reinhard Länger (Katholische Aktion) und Raimund Hager (Sportunion NÖ), sowie einige lokale Unternehmen zeigten sich nicht nur sportbegeistert, sondern auch spendenfreudig. „Rund 7.500 Euro konnten für bedürftige Familien, deren Kinder die NMS Böheimkirchen besuchen, gesammelt werden. Damit soll ihnen der schwierige Alltag ein wenig erleichtert werden“, so Mittelschulleiter Gottfried Lammerhuber. Er hatte das Event mit tatkräftiger Unterstützung der Pfarre Böheimkirchen und des SV Böheimkirchen organisiert.