Regionale Musikszene hilft im St. Pöltner Frei:Raum

Die regionale Musikszene schließt sich für die gute Sache zusammen und veranstaltet ein Benefizkonzert im Frei:Raum.

Eröffnet wird das Musik-spektakel am Samstag, 16. April, um 20 Uhr von der St. Pöltner Pop-Rock-Band The Attic, die übrigens am Freitag, 8. April, ein Musikvideo zu ihrem Sommerhit 2021 „All Hers“ veröffentlicht. Unterstützung bekommt die Musikgruppe von Gitarrist Roman Koberwein.

Nach den auf Englisch singenden Musikern von The Attic wechselt die Band Gravögl in die Most viertler Mundart und vermischt dabei Blues mit Folk.

Der Dialekt begleitet das Publikum auch durch die Gigs der Rockband Nattastoy oder des Power-Trios Freischwimma.

Zu hören sein wird im Frei:Raum auch das St. Pöltner Trio Jangoony, welches das Publikum in die rockigen 1990er-Jahre versetzt.

Zugunsten der Flüchtlinge singt auch die Lilienfelder Musikerin Litha, die in ihren tiefsinnigen Texten auf die Gesundheitspolitik aufmerksam macht.

Der gesamte Ertrag aus dem Ticketverkauf kommt SOS-Kinderdorf zugute.

