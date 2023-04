Frühjahrsputz vor Badestart bei St. Pöltner Seen

Das Wetter hat es einem nicht gerade leicht gemacht, sich auf die warme Jahreszeit zu freuen. Zuerst zu trocken, dann zu nass und irgendwie noch viel zu kalt, um ans Baden zu denken.

Um dann aber startklar zu sein, wenn es endlich warm genug ist, putzt die Stadt jetzt schon die Seen heraus. Noch vor den vielen Regenfällen stellte die Stadtgärtnerei zwei neue Tischtennistische am Ratzersdorfer See auf. Für sportliche Seenbesucher saniert das Team des Magistrats außerdem die Basketballanlage und es wird eine Multisportanlage neu gebaut.

Zwei neue Stege erleichtern den Zugang ins Wasser, einer davon aus Holz. Er befindet sich im FKK-Gelände. Bei der Seelounge und bei der Wasserrettung werden außerdem ein neuer Dusch- sowie WC-Container Platz finden.

Auch das ganze Drumherum bereitet die Stadtgärtnerei für die Seenbesucher vor. Baumschnitt- und Pflegearbeiten und das Entfernen von altem Laub stehen genauso an wie die Säuberung der Wiesen und der Parkplätze. Damit der Badesaison nichts mehr im Wege steht, werden noch die Uferbefestigungen bei den Badestellen sowie der Beachplatz saniert.

Die Wasserrettung steht ebenfalls schon im Einsatz und hat die Bojen gesetzt, auch für die Schutzzone am Viehofner See. Außerdem putzten die Taucher der Wasserrettung die Badeleitern, um einen sicheren und rutschfreien Ausstieg zu ermöglichen.

Das Seegras darf derweil noch wachsen, Ende April geht es ihm aber an den Kragen. Denn da rücken die Mähboote der Stadtgärtnerei aus. Derweil halte sich das Wachstum in Grenzen, da ja jedes Jahr gemäht wird. Das könne sich aber rasch ändern, heißt es aus dem Magistrat.

