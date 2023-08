Helmut Tschellnig präsentiert „Wüster Alleingang“ im Cinema Paradiso

In der Wüste ist nichts – und doch alles, was man wirklich braucht. Mit dieser Überzeugung lief Helmut Tschellnig durch die Wüsten Sahara, Kalahari, Namib, Atacama und die Salzwüste Uyuni in Bolivien. In sechs Tagen, mit 260 Kilometer auf dem Buckel und noch dazu mit Eigenverpflegung machte er sich im Alleingang auf den Weg. Am Donnerstag, 10. August, ab 20 Uhr berichtet er im Cinema Paradiso über seine Reisen.

In „Wüster Alleingang“ präsentiert der Purkersdorfer Stadtschauspieler und Kabarettist die stärksten Bilder seiner Extrem-Alleingänge. Neben den Wüsten zählen auch die Bergwelten Patagoniens sowie eine siebentägige Umrundung des Kilimanjaros zu seinen Reiseerfahrungen. Wichtig war für Tschellnig, bei all seinen Expeditionen einen kühlen Kopf zu bewahren. „Dort spielt sich nämlich das Abenteuer ab“, verrät er.

Schon im Frühjahr des kommenden Jahres möchte der 68-Jährige seine nächstes Abenteuer antreten. Beim "The Track Namibia" will der Extremsportler 520 Kilometer in neun Tagen zurücklegen. „In meiner Altersklasse habe ich weltweit keine Konkurrenz“, gibt er preis.

Nähere Informationen zu „Wüster Alleingang“ sowie zu weiteren Bergfimfestival-Veranstaltungen und Karten gibt es beim Cinema Paradiso St. Pölten oder online unter www.cinema-paradiso.at.