Berufpraktische Tage: „Finde den Beruf der Journalistin sehr spannen

Ich durfte für eine Woche lang meine berufspraktischen Tage in der Zeitungsredaktion der NÖN in St. Pölten verbringen. Während dieser Zeit habe ich viele neue, nette Menschen kennengelernt.

Zum Einstieg sollte ich vielleicht sagen, dass ich keine besonders großen Vorstellungen hatte. Ich wollte mich einfach überraschen lassen. Natürlich habe ich auch ein bisschen darüber nachgedacht, wie es werden wird. Und ich muss sagen, dass mir alle Erwartungen erfüllt wurden. Als ich zum ersten Mal ins Büro kam, sind mir gleich die schönen Räumlichkeiten aufgefallen und alle Menschen denen ich begegnet bin, waren sofort super nett und hilfsbereit.

Als allererstes durfte ich bei einer Sitzung dabei sein, danach wurde mir gezeigt, wie das System funktioniert, mit dem sie die Zeitung schreiben, und dann habe ich eine Führung durch die Redaktion bekommen.

Über die ganze Woche wurden mir viele neue Sachen gezeigt, wie zum Beispiel der Aufbau eines Zeitungsartikels oder auch generell einer Zeitung, wie die verschiedenen Systeme dahinter aufgebaut sind und wie das Archivieren einer Zeitung funktioniert. Das Team der NÖN hat mir aber auch andere interessante Dinge gezeigt: Zum Beispiel den Ablauf und Hintergrund vom Verkauf der Werbeanzeigen. Eines der Dinge, das mich am meisten überrascht hat, war wohl der Preis dieser Anzeigen.

Am meisten hat mir das Schreiben gefallen, denn ich durfte ein paar Ankündigungen sowie sogar einen Artikel über die Amphibienwanderung verfassen. Ich finde den Beruf der Journalistin sehr spannend und ich glaube, dass man in diesem Beruf viele neue Dinge kennenlernen kann. Dennoch kommt es mir so vor, als ob er auch sehr zeitaufwendig und Stress auslösend sein kann.

Über die ganze Woche hinweg ist mir unter anderem die gute Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aufgefallen. Von der ganzen Zeit nehme ich mir vor allem das Wissen mit, wie alles aufgebaut ist, wie man einen Artikel richtig formulieren kann und das Wissen, dass noch viel mehr hinter einer Zeitung steckt als man vielleicht denkt. Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich sehr dankbar für die lehrreiche Zeit bin. Ich kann mir jetzt viel besser vorstellen, wie es wäre, bei einer Zeitung als Journalist zu arbeiten.

