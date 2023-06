Zehn Schulen in Stadt und Bezirk St. Pölten ausgezeichnet

„Der niederösterreichischen Wirtschaft fehlen im Moment rund 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – vom Akademiker bis zur Hilfskraft“, skizziert Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, bei der Verleihung der BO (Berufsorientierung) Gütesiegel in der Wirtschaftskammer NÖ in St. Pölten die alarmierende Situation. Es müsse an vielen Rädern gedreht werden. „Wesentlich ist es, das Image der Lehre zu stärken und zu zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten mit einer Lehre sind“, betont Ecker. Und hier komme den Berufsorientierungs-Lehrerinnen und Lehrern eine wichtige Rolle zu, „die den Schülern und ihren Eltern zeigen, wie man am besten an das Thema Berufswahl herangeht“.

Unter den niederösterreichweit 66 ausgezeichneten Mittel-, 22 Polytechnischen und sechs Allgemeinden Sonderschulen sind auch insgesamt zehn Schulen aus Stadt und Bezirk St. Pölten. Ziel des BO Gütesiegels ist es, die Qualität des Berufsorientierungsunterrichts an Niederösterreichs Schulen stetig weiterzuentwickeln, zu unterstützen und zu zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten mit einer Lehre sind.

Es sei ein Qualitätsmerkmal für Schulen, nicht nur Wissen und Fertigkeiten zu vermitteln, sondern auch Mitverantwortung dafür zu übernehmen, dass jede Schülerin und jeder Schüler optimal beim Berufsfindungsprozess unterstützt wird.

Das Gütesiegel erhielten heuer: St. Pölten Stadt: NÖMS Pottenbrunn, , NÖMS Dr. Theodor Körner I, NÖMS Wagram, ASO St. Georgen. Bezirk St. Pölten: NÖMS Karlstetten, NÖMS Wölbling, NÖMS Pyhra, NÖMS Wilhelmsburg, Polytechnische Schule Kirchberg/Pielach und die NMS Prinzersdorf (PTS).