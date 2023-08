Stadt St. Pölten will sich Klimainseln für Domplatz „näher ansehen“

Seit der Neugestaltung des Domplatzes erntet die Stadt immer wieder Kritik: zu kahl, zu wenig Bäume und in der Folge keine Menschen. Auch die Stadt-ÖVP schießt sich immer wieder auf das Thema ein. „Ein breit diskutiertes Thema bei der Neugestaltung des Domplatzes war schon immer die Begrünung des Platzes, denn an heißen Sommertagen erhitzt sich der bepflasterte Domplatz schnell“, sagt Vizebürgermeister Matthias Adl.

In einer Neuvorstellung der Universität für Bodenkultur sieht die ÖVP nun eine Chance. Mobile bepflanzte Würfeln einen Kühleffekt bereits im ersten Jahr. „Die modular aufgebauten und verschiebbaren Inseln würden sich perfekt für den Domplatz eignen. Dort wo jetzt eine Steinwüste ist, könnte dann Aufenthaltsqualität entstehen“, ist Adl überzeugt.

Auf Anfrage zeigt sich die Stadt interessiert an den Klimainseln und betont, dass man sich das ansehen werde. Es werde seit langem an einem Konzept für den neuen Domplatz gearbeitet. „Dieser ist ja noch nicht fertig“, heißt es aus dem Rathaus. Die ersten Ergebnisse werden in Kürze präsentiert. Die neuen Klimainseln ähneln außerdem den Boxen, die beim neuen Promenadenring zum Einsatz kommen werden. In einem partizipativen Prozess sollen sie gemeinsam mit den St. Pöltnerinnen und St. Pöltnern entwickelt und in weiterer Folge bespielt werden.