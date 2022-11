St. Pöltner Resolution für Steuer-Stopp

„Viele Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihr Leben finanzieren sollen“, betonte Stadtrat Klaus Otzelberger (FPÖ) in der letzten Gemeinderatssitzung. Die CO 2 -Bepreisung treibe die Kosten für Treibstoff, Energie und Heizen noch weiter in die Höhe. Die Inflationsrate sei die höchste seit 70 Jahren.

Mit 1. Oktober ist die CO 2 -Bepreisung in Kraft getreten. Besonders Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen bekämen das stark zu spüren. Als Dringlichkeitsantrag brachte die FPÖ daher eine Resolution für die Aussetzung auf die Tagesordnung. Dieser stimmten außer den Grünen alle zu und damit für die Aufforderung der Bundesregierung, die Schritte für eine sofortige Aussetzung der CO 2 -Steuer zur Entlastung der Bevölkerung zu setzen.

„Es kann nicht die Lösung sein, die Menschen auf Kosten des Klimaschutzes und der Ökologisierung zu entlasten“, wetterte daraufhin Grüne-Stadträtin Christina Engel-Unterberger, deren Fraktion dagegen stimmte. Viel zu lange sei auf Kosten der Natur gewirtschaftet worden.

Sie sei überrascht von der Zustimmung der SPÖ. „Mit uns gäbe es eine Resolution für Vermögen- oder Erbschaftssteuern “, sagt Engel-Unterberger. Gemeinderat Michael Kögl kontert: „Für die Zukunft wollen wir soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz verbinden, aber für jetzt stimmen wir zu.“

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.