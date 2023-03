Investitionen für Kinder in St. Pölten

In mehreren Tagesordnungspunkten befasste sich der Gemeinderat mit dem Ausbau der Kinderbetreuung und Sanierungsarbeiten in Schulen.

Erweiterung von Kindergarten in Viehofen

Der bestehende Kindergarten in der Dr.-Rudolf-Kirchschläger-Straße wird um acht Gruppen erweitert. Dafür wird ein Neubau von der Immobilien St. Pölten errichtet. Genutzt wird dafür ein Grundstück, das im Zuge von Änderungen des örtlichen Raumordnungsprogrammes im Bereich der ehemaligen Glanzstoff-Fabrik an die Stadt übertragen wurde. Der Beschluss dafür fiel einstimmig.

Kindergartenprojekt in der Innenstadt erweitert

Mehr Platz bekommt auch der geplante Kindergarten in der Ludwig-Stöhr-Straße. Statt eines dreigruppigen Landeskindergartens soll dieser nun vier Kindergartengruppen und eine Tagesbetreuungsgruppe ab dem ersten Lebensjahr bekommen. Grund dafür liegt im erhöhten Betreuungsbedarf durch die Kindergartenoffensive „Kindergartenbetreuungsplätze ab zwei Jahren ab September 2024“. Die Kosten steigen damit von rund 2,1 Millionen Euro auf rund 3,5 Millionen Euro. In einem Zusatzantrag wurde die Umsetzung einer kostenlosen Ganztagesbetreuung von Kindern ab dem ersten Geburtstag mit mindestens 45 Stunden pro Woche und maximal 25 Schließtagen pro Jahr von der Landesregierung nach Wiener Vorbild gefordert. Kritik gab es dafür von den Grünen: „Eleganter wäre das über eine Resolution gewesen.“ Die ÖVP monierte die Kostensteigerung für das Projekt, genauso wie die FPÖ stimmten sie nicht dafür.

Fußbodensanierung an der Daniel-Gran-Volksschule

In der Daniel-Gran-Volksschule müssen die vorhandenen Parkettböden in den Schulklassen saniert werden. „Abgewohnte Klassen haben weniger Bildungsanreize“, führte Volksschulpädagogin und Gemeinderätin Birgit Becker (SPÖ) aus. Die Kostenschätzung für die Arbeiten beläuft sich auf rund 105.000 Euro netto. Der Beschluss fiel einstimmig.

Freiluftklasse an der Otto-Glöckel-Volksschule

Im Innenhof des Schulstandortes der Otto-Glöckel-Volksschule soll eine Freiluftklasse zur Verbesserung des pädagogischen Angebotes errichtet werden. „Die Kinder freuen sich, wenn sie rausgehen können. Das gemeinsame Lernen in der Natur verbessert die Resilienz und soziale Kompetenz“, ist Birgit Becker überzeugt. Im Freiluft-Klassenzimmer können auch an heißen Schultagen bestimmte Schulstunden wie Musik, Zeichnen, Sachunterricht draußen angeboten werden. Ein Kostenvoranschlag in Höhe von 13.000 Euro brutto liegt vor. Auch hier fiel der Beschluss einstimmig.

