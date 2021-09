P&R

Es soll ein Übereinkommen mit der ASFINAG Autobahn Service Gesellschaft und dem Land NÖ. über den Bau und Betrieb der Park & Drive Anlage St. Pölten Ost S33 / L 129 beschlossen werden. Hier soll in Oberwagram eine neue Park & Drive Anlage für 37 Stellplätze errichtet werden. Die Verwendung ist dabei ausschließlich dem Abstellen von PKW, einspurigen Fahrzeugen und Fahrrädern zum Zwecke der Bildung von Fahrgemeinschaften vorbehalten. Die Errichtung dieser Anlage erfolgt durch die ASFINAG und dem Land NÖ., die bauliche und betriebliche Erhaltung wird durch die Stadt durchgeführt. Die Dauer dieser Vereinbarung beträgt 20 Jahre.

Neugebäudeplatz

Am Neugebäudeplatz sollen am nord-östlichen Quadranten des Kreisverkehrs, unmittelbar an der Liegenschaft Neugebäudeplatz 2-4, die Nebenanlagen durch die Herstellung gepflasterter Gehwege, asphaltierter Radwege und ungebundener Aufenthaltsflächen samt Baumpflanzungen und der Ausstattung der Straßenmöblierung, wie Sitzbänke, Mülleimer und eines Trinkbrunnens neu gestaltet werden.

Sturm 19

Dabei geht es um den Abbruch und die Entsorgung der bestehenden Gebäude und Anlagenteile.