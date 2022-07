Stadt St. Pölten steht voll im Saft

Werbung

Braucht Niederösterreich eine eigene Hauptstadt? Diese Frage wurde bereits während der Monarchie heiß diskutiert, doch immer wieder verworfen. Nach der Trennung von Wien und Niederösterreich vor 100 Jahren schien die Gelegenheit günstig, doch die Landesregierung und die Verwaltung blieben weiterhin in der Wiener Herrengasse. Regionalisierung und Eigenständigkeit waren so schwer umsetzbar.

Nach jahrzehntelangem politischen Hick-Hack wurden die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher im März 1986 über die Ernennung einer niederösterreichischen Stadt zur Hauptstadt befragt. Landeshauptmann Siegfried Ludwig gab mit „ein Land ohne Hauptstadt ist wie ein Gulasch ohne Saft“ die Devise bei der Wahl zwischen St. Pölten, Krems, Wiener Neustadt, Baden und Tulln vor.

Um die Menschen von St. Pöltens Charme und Vorzügen zu überzeugen, gab das Hauptstadtkomitee eine „Ja zu St. Pölten“-Broschüre heraus. In dieser werden vor allem die optimale Lage sowie das Freizeitangebot, das Schulwesen, die Einkaufsmöglichkeiten und der Gesundheitsbereich als vorzüglich dargestellt. Zudem hieß es, „die bestehende Infrastruktur reicht schon jetzt für 80.000 Einwohner. Für diese Einwohnerzahl muss keinerlei Grünland umgewidmet werden“. Die Traisenstadt erhielt bei der Volksbefragung 45 Prozent der Stimmen und setzte sich damit deutlich vor Krems durch.

„Gründerzeit“ brachte Aufwind und Feierstimmung

Am 10. Juli 1986 war es soweit: Mit Spannung warteten die Menschen in Niederösterreich vor den Bildschirmen auf den historischen Moment, als der Landtag das Verfassungsgesetz änderte und St. Pölten einstimmig zur jüngsten Landeshauptstadt Österreichs erklärte. Nach der Abstimmung traten die Abgeordneten in Wien auf den Balkon des Palais Niederösterreich, in dem der Landtag noch bis zur Umsiedelung 1997 tagte. Landeshauptmann Siegfried Ludwig verkündete in Figls Staatsvertrags-Manier: „Der Landtag hat beschlossen, dass St. Pölten Landeshauptstadt ist!“

Die damaligen Berichte der NÖN sprachen nach diesem Schritt von einer „Gründerzeit“, die in Niederösterreich eine neue Epoche einläuten werde. Die Menschen in St. Pölten feierten in der herausgeputzten Stadt mit Musikauftritten und künstlerischen Darbietungen.

Journalistenlegende Hugo Portisch sah in der Hauptstadternennung den Beweis, dass das unabhängige Österreich im Gegensatz zur gescheiterten Ersten Republik zu Kreativität, Visionen und konstruktiven Erneuerungen fähig wäre.

