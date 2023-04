Böheimkirchen bekommt eines der modernsten Lichtsysteme Österreichs

Die e5-Gemeinde Böheimkirchen rüstet die Beleuchtung im gesamten Gemeindegebiet auf modernste LED-Technik um. Partner bei der Planung war die Energie- und Umweltagentur des Landes (eNu). Die punktgenaue Ausleuchtung vermeidet das Anstrahlen von Bäumen und Sträuchern, beleuchtet Gebäude nur sparsam und bringt das Licht auf Gehsteige und Straßen.

„Die Straßenbeleuchtung ist der mit Abstand größte Stromfresser in der Gemeinde. Die öffentliche Beleuchtung soll nur dann in Betrieb sein, wenn sie gebraucht wird. Mit der Umrüstung wird in Zukunft aber nicht nur weniger Energie verbraucht. Dieses Projekt verringert die Lichtverschmutzung und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz“, so Bürgermeister Franz Haunold.

Für Umweltgemeinderätin Maggie Dorn-Hayden gehört auch die Natur zu den Gewinnern. „Vor allem Insekten wie etwa Nachtfalter, aber auch Vögel und Fledermäuse leiden unter der Lichtverschmutzung. Mit den neuen LED-Lampen machen wir das Erleben einer intakten Nachtlandschaft möglich“, so die e5-Teamleiterin.

Bis zu 78 Prozent weniger Stromverbrauch

Mit dem Beschluss des Gemeinderates ist der Weg frei für das 1,7 Millionen teure Projekt, das im Sommer 2024 fertiggestellt werden soll. Rund 1.200 Lichtpunkte werden gewechselt, der derzeitige Stromverbrauch sinkt von rund 500.000 kWh auf voraussichtlich 107.000 kWh. Die Investitionen sollen sich innerhalb von nur sieben Jahren amortisieren.

„Wir haben uns für eine volldigitalisierte Lösung entschieden, die Energieeinsparungen von bis zu 78 Prozent bringt. Innerhalb kürzester Zeit tragen wir damit zu einer Entlastung der Gemeindeausgaben bei. Nach dem Abschluss der Umbauten wird Böheimkirchen über eines der modernsten Lichtsysteme Österreichs verfügen“, so der Vorsitzende des Infrastrukturausschusses Martin Horacek.

