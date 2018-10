Im Railjet, der um 7.02 Uhr St. Pölten verlässt, herrsche bisweilen das Chaos, kommt ein neuer Aufschrei eines Pendlers nach Wien vom Herzogenburger VP-Nachwuchspolitiker Max Gusel. „Dass man einen Sitzplatz bekommt, grenzt an ein Wunder“, so der 25-Jährige. Eine halbe Stunde früher sei es nicht besser und vor 6.32 Uhr fahre eineinhalb Sunden kein Zug zum Hauptbahnhof.

Mit den Fernverkehrszügen nach Meidling und zum Hauptbahnhof sowie den REX-Zügen sieht ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif allerdings ein „insgesamt sehr attraktives Angebot“. Mit den REX-Zügen um 5.06, 5.32, 6.06 und 6.36 Uhr zum Westbahnhof sowie dem Nachtzug um 6.02 Uhr gebe es sieben rasche Verbindungen zwischen 5 und 6.36 Uhr Richtung Wien. In den drei Bahnhöfen bestehe die rasche Möglichkeit zum Umsteigen in die U-Bahn.

In die umgekehrte Richtung musste am Mittwoch allerdings ein Zug im Bahnhof Tullnerfeld geräumt werden. Den Railjet 662 nutzten, wie die ÖBB eruierten, zwei Reisegruppen mit insgesamt 140 Personen ohne Reservierung. Der Zugbegleiter griff zu einem seltenen Mittel: Wer in Meidling ausstieg bekam einen 25-Euro-Gutschein. Die Maßnahme wirkte allerdings nicht im erhofften Ausmaß. „Aufgrund der Gesamtfrequenz entschied sich unser Zugpersonal, die Reisegruppen in Tullnerfeld auf den folgenden REX zu verweisen. Wenn Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit nicht mehr gegeben sind, hat der Zugführer Maßnahmen zu setzen“, bittet Seif um Verständnis.