Über 20.000 Menschen säumten in den 1950er-Jahren die berühmt-berüchtigte Rennstrecke im Herzen der Stadt. Motorräder und Autos heizten über den Asphalt der Rennbahnstraße, des Schulrings, der Josefstraße und der Schubertstraße (heute Theodor-Körner-Straße). Mit dabei waren selbstverständlich auch die schnellsten St. Pöltner wie Vickerl Pongratz und Alex Mayer. Im Auto lieferte sich Friedrich Huber ein Duell mit Franz Wurz, dem Großvater von Ex-Formel-I-Fahrer Alex Wurz.

Technisches Museum Wien/Arthur Fenzlau Der Streckenverlauf der St. Pöltner Motorrad- und Autorennen über Rennbahnstraße, Schulring, Josefstraße und Schubertstraße.

Der Sohn von Huber, Günther Huber, war mit seinen beiden Brüdern hautnah dran am Geschehen. „Damals war St. Pölten noch in der russischen Besatzungszone. Die Menschen sehnten sich nach Veranstaltungen. Das Rennen in St. Pölten war für sie eine Sensation“, erinnert sich Huber. Für ihn gehörte der Motorsport schon in Kindertagen zum Alltag. Die Familie besaß eine Werkstätte samt Tankstelle in der Nähe der Stockinger-Brücke.

Weltmeisterliches Flair auf St. Pöltens Straßen

„Die Rennfahrer kamen regelmäßig bei uns vorbei“, so Huber. 1950 war er als Achtjähriger auch selbst am Rennen beteiligt. Gemeinsam mit seinem Bruder Peter demonstrierte er ein Speedway-Gespann, das sein Vater gebaut hatte. Damals sei das nichts Besonderes gewesen, „im Rückspiegel betrachtet waren die Rennen in St. Pölten aber sensationell“. Die Eindrücke waren jedenfalls prägend, denn Günther Huber zog es auch in späteren Jahren in den Motorsport. Seine größten Erfolge feierte er 1967 als Europapokalsieger bei der Formel Vau und 1970 mit dem Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps in einem BMW 2.8 CS mit Co-Pilot Kelleners.

Am St. Pöltner Motorrad-Rennen nahm 1953 sogar ein späterer Weltmeister teil. Der Traisner Rupert Hollaus lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem St. Pöltner Alex Mayer. Hollaus holte ein Jahr später den Weltmeistertitel in der 125-cm³-Klasse. Er teilt allerdings sein Schicksal mit Jochen Rindt. Denn auch er verunglückte in jenem Jahr tödlich, in dem er bereits als Weltmeister feststand – bei einem Training auf der Rennstrecke in Monza.

Hollaus ist vielen bis heute in Erinnerung. Ein großer Fan ist auch Karl Weninger, obwohl er erst nach den St. Pöltner Rennen auf die Welt kam. Dennoch fasziniert ihn der Motorsport. „St. Pölten war eine Station von mehreren in Österreich. Hier sind die Besten gefahren“, so Weninger. Er selbst begab sich auf historische Spurensuche und sorgte dafür, dass viele Bilder der Rennen jetzt auch in der Topothek zu bewundern sind.