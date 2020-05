Corona als Spielverderber: Die für 9. Mai geplante 150-Jahr-Feier muss verschoben werden. „Wir müssen uns natürlich nach den derzeitigen Gegebenheiten richten und unsere Feier absagen. Eventuell wird sie in der zweiten Jahreshälfte oder 2021 nachgeholt“, schildert FF-Kommandant Rudolf Schenk. Bürgermeister Rudolf Ameisbichler schlägt in eine ähnliche Kerbe: „Unter dem Motto: ,Aufgeschoben ist nicht aufgehoben‘ wird dieses Fest später stattfinden, denn diese Institution ist für die gesamte Bevölkerung von großer Bedeutung und muss somit auch gewürdigt werden“.

Fertig, aber noch nicht gedruckt ist die Festschrift für die große 150-Jahr-Feier. Isabella Schweyer, aktives Feuerwehrmitglied, und Johann Reckenzain haben auf 160 Seiten viel Interessantes zusammengetragen. Ein kleiner Auszug: Der erste Hauptmann der 1870 gegründeten Wehr war Mühlenbesitzer Johann Grünberger, jetzt ist mit Rudolf Schenk der 18. Kommandant an der Reihe. Bekannt sind insgesamt 17 Gründungsmitglieder.

Das FF-Depot befand sich bis zum großen Brand 1920 im alten Rathaus, später in den Räumen von Theodor Zehetbauer und im ehemaligen E-Werk. 1930 bis 1986 gab es ein Zeughaus in der Mühlgasse, bevor die Florianis in die Obere Hauptstraße in ihr heutiges Feuerwehr-Haus übersiedelten.

1920 wütete ein Großbrand im Ortskern, wobei 34 Wohnhäuser und zehn Nebengebäude eingeäschert wurden. Immer wieder große FF-Einsätze gab es auch bei Hochwasser an der Traisen, etwa 1897, 1921, 1959 und 1997. Derzeit besteht die FF Wilhelmsburg aus 73 aktiven Mitgliedern.