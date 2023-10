Petition sammelt Stimmen für Nachtzug zwischen Wien und St. Pölten

Rund 25 Minuten braucht man tagsüber für die Zugstrecken zwischen St. Pölten und Wien. Und das von 5 Uhr morgens bis kurz vor 1 Uhr nachts. Was allerdings noch fehlt, ist eine nächtliche Verbindung zwischen den beiden Städten. Darum will sich nun eine Petition kümmern.

Die Forderung ist simpel: An den Wochenenden soll zumindest ein Zug zwischen 1 und 4.30 Uhr von der Bundeshauptstadt zurück nach St. Pölten fahren. Fast 700 Personen haben die Petition bereits unterschrieben. Die zuständigen Unternehmen wie der Verkehrsbund Ost-Region sind laut dem Organisator der Petition der Idee nicht abgeneigt, allerdings muss ein sichtbarer Bedarf gegeben sein.

Vorallem Junge, Nachtschwärmer und Konzertgeher würden sich über die Verbindung freuen. Für viele St. Pöltner endet aufgrund der spärlichen Verbindungen in der Nacht ein Abend in Wien oft frühzeitig, so der Organisator der Petition. Der junge St. Pöltner meint: „Das ist ein Punkt, den man auslässt, der gerade für junge Menschen ein extremer Vorteil wäre.“

Die Petition kann noch bis 30. November auf www.openpetition.eu unterschrieben werden. Dort ist sie unter „Nachtverbindung Wien - St. Pölten“ zu finden.