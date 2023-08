St. Pöltner-Funde bringen neue Methode und Erkenntnisse zur Bronzezeit

Archäologische Grabungen in der Landeshauptstadt haben schon einige spannende Funde zutage gebracht, nun konnten Forschende aus unterschiedlichen Fachbereichen Erkenntnisse zu Bestattungsriten in der Bronzezeit gewinnen. Bei Arbeiten in der Fuhrmannsgasse wurden zwei Urnen aus der Spätbronzezeit (ca. 1430 und 1260 vor Christus) in einem Erdblock geborgen und nach Wien zu Humanbiologe Lukas Waltenberger gebracht. In über 330 Arbeitsstunden am Österreichischen Archäologischen Instituts der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien wurde in Kombination von archäologischen Verfahren mit Anthropologie, Computertomographie, Archäobotanik, Zooarchäologie, Geochemie und Isotopenanalysen das Maximum an Information herausgeholt und so eine neue Methode entwickelt, wie mehr Information aus Asche gewonnen werden kann. Diese Methode wurde nun im Fachmagazin „Plos One“ veröffentlicht.

Anhand von Computertomographie wird die spätbronzezeitliche Urne rekonstruiert. Grün dargestellt ist die Urne, Knochenfragemente verschiedener Körperregionen sind in den anderen Farben gezeigt. Foto: ÖAW/Waltenberger

Tierische Knochen und viele Pflanzenreste in Asche nachgewiesen

„Zuerst wurden die noch verschlossenen Urnen mittels Computertomographie (CT) gescannt. Dann wurde Schicht für Schicht ausgegraben, stets in Abstimmung mit der CT, um alle Informationen genauestens dokumentieren zu können“, erklärt Waltenberger. Fragile Knochenstücke wurden mit Kunstharz fixiert, um sie in der Nachbearbeitung besser bestimmen zu können. Dabei stieß man auf einige Überraschungen. „Wir konnten nicht nur vieles zu den beiden Individuen – ein 9- bis 15-jähriges Kind mit Mangelerscheinungen und eine 23 bis 32 Jahre alte Frau – herausfinden, sondern auch die Bestattungsriten so genau wie möglich rekonstruieren“, sagt Waltenberger. Einige der Knochen von Schaf, Wildschwein, Hirsch und Ziege zeigten, dass diese als Speiseopfer am Scheiterhaufen mitverbrannt wurden. Untersuchungen der Archäobotanik ergaben eine große Menge an pflanzlichen Nachweisen. „Rund 19.000 verkohlte Pflanzenreste konnten unter dem Mikroskop identifiziert werden, darunter Hirse, Linsen, Emmer, Einkorn und Holunder“, so Waltenberger. „Auch Drusch-Reste, also die Stängel und Ährchengabeln, die beim Dreschen übrigbleiben, waren in den Urnen. Wir gehen davon aus, dass sie als Anzünder für den Scheiterhaufen verwendet wurden.“ Pflanzenreste, die nicht vollständig verbrannt sind, halten sehr lange. „Allerdings muss man gezielt danach suchen“, betont der Humanbiologe.

Das Gesamtbild, das sich bei den Untersuchungen der Urnen ergab, zeugte schließlich von einem aufwändigen Bestattungsritus, bei dem die angekleideten Verstorbenen gemeinsam mit vielfältigen - und eben auch tierischen und pflanzlichen - Grabbeigaben auf dem Scheiterhaufen platziert worden waren.

Gefäßform Urne 1 und verbrannte Grabbeigaben aus Urne 1. Foto: ÖAW/Waltenberger

Neue Methode für genaue Interpretation

Für die Forschung sei die Entwicklung der neuen Methode ein wichtiger Schritt: „Über die späte Bronzezeit wissen wir vergleichsweise wenig, da sich Brandbestattungen bisher nur eingeschränkt Informationen entnehmen ließen. Mit der neuen Vorgehensweise können wir hier deutlich genauere Interpretationen vornehmen - und damit viel mehr über die damalige Zeit herausfinden“, ist Waltenberger überzeugt.