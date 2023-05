„Wenn man in die leeren Augen sieht, weiß man, was Krieg bedeutet“

Seit über einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer mussten ihre Heimat verlassen. Der St. Pöltner Nationalratsabgeordnete Robert Laimer (SPÖ) reiste kürzlich mit einer Delegation in die Ukraine. Neben offiziellen Besuchen beim Gouverneur von Transkarpatien Viktor Mykyta und dem Präsidenten des Regionalparlaments Volodymyr Chubirko war Laimer auch zu Gast in Sanatorien (Heime, die von der Gewerkschaft verwaltet werden).

In einem VW Transportbus, den der internationale ÖGB-Sekretär Marcus Strohmeier dann an die Gewerkschaft FPSU (Föderation der Berufsverbände der Ukraine) übergab, reiste die Delegation an. Die Gespräche mit den Menschen in den Sanatorien in Transkarpatien und Lemberg fand Laimer besonders beeindruckend. Dort sind vor allem ältere Menschen, teilweise mit ihren Enkelkindern, die ihre Eltern verloren haben, untergebracht.

„Besonders verstörend waren die Eindrücke der Geflüchteten aus Bachmut, die Fotos und Videos ihrer zerstörten Heimat zeigen“, berichtet Laimer. Ein älteres Paar habe ihm von ihrem Sohn, der seine Mutter zum Geburtstag im Heim besuchte und am nächsten Tag gefallen ist, erzählt. „Wenn man in die leeren Augen dieser Menschen sieht, weiß man erst, was Krieg wirklich bedeutet“, sagt Laimer. Diese Menschen haben alles verloren und flüchteten nur mit Handgepäck. Ihre Wohnungen und Häuser sind zerbombt.

Zehn Euro betragen die Eigenkosten pro Flüchtling pro Tag. Wer keine finanziellen Reserven hat, kann sich den Aufenthalt auf Dauer nicht leisten. Dann bleibt nur die städtische Versorgung in umgebauten Turnhallen. Eine davon besuchte die Delegation in der Hauptstadt Uschhorod. „Dort ist die Intimsphäre lediglich durch auf Stangen gespannte Leintücher geschützt. Die humanitären Probleme solcher Massenlager brauche ich nicht extra anführen, alleine der Geruch zeugt von der Dramatik der Situation.“

Transkarpatien ist aufgrund seiner Lage relativ gut vor operativen Kriegshandlungen geschützt. Waren es vor Kriegsbeginn 1,3 Millionen Einwohner, befinden sich dort derzeit an die 700.000 Binnenflüchtlinge. Landesweit leben mehr als sieben Millionen Binnenflüchtlinge im Westen und im Norden. „Es gilt weiterhin humanitäre Hilfe zu leisten und die Ukraine in ihrem Freiheitskampf zu unterstützen. Dieser Zivilisationsbruch Putins darf nicht erfolgreich Enden“, ist Laimer überzeugt.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.