NÖAAB-Sommertour durch Betriebe der Region St. Pölten

Wie sich große Unternehmen durch die schnell aufeinanderfolgenden Krisensituationen navigieren, ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Bei der zehnten Station der Sommertour des niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes machte das Team rund um NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister Halt in St. Pölten und erhielt Einblicke in die aktuelle Situation einiger Großbetriebe in der Umgebung.

Metro-Besuch: „Das Arbeitstempo hier ist beeindruckend“

Der erste Stopp führte in den erst kürzlich eröffneten Raiffeisen Corner zu einer Führung durch das neu errichtete Gebäude. Während der Besichtigung der Räumlichkeiten – das große Highlight bildeten die Dachterrasse sowie die Kunden- und Personalloungebereiche – gab Geschäftsleiter Gerhard Buchinger Einblicke in die laut ihm zufriedenstellende Lage.

So seien in der neuen Filiale erst kürzlich 13 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt worden, drei davon Lehrlinge, erklärt Buchinger.

Die zweite Station des Tages war die Metro-Filiale im Süden der Stadt. Gezeigt wurden die verschiedenen Bereiche des Geschäftes. „Das Arbeitstempo hier ist beeindruckend. Alle gehen fleißig ihrer Arbeit nach, jede und jeder weiß, was zu tun ist – und das ist nicht wenig – und trotzdem steht hier auch freundliches Kundenservice an erster Stelle“, so Teschl-Hofmeister.

Einen kurzen Blick hinter die Kulissen konnten die Besucherinnen und Besucher bei einem Abstecher in den Warenverladebereich erhaschen. Anders als bei der Raiffeisenbank kriselt es in der Handelsbranche zurzeit ein wenig.

Viele Handelsbetriebe hätten Probleme bei der Personalsuche, schildert Zustellungsbetriebsleiter Patrick Trimmel. In der gesamten Branche komme es zu erheblichem Personalmangel, da viele Bewerberinnen und Bewerber oft nicht erscheinen würden oder die Betriebe nach kurzer Zeit schon wieder verlassen wollten, so Trimmel.

