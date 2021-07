Erste Anzeichen für die geplante Kulturhauptstadt 2024 werden sichtbar – für die erwartete Touristenschar stehen ab sofort die behördlich konzessionierten Austrian Guides als Fremdenführer zur Verfügung. „Wir wollen uns für unsere Besucher noch professioneller aufstellen“, reagiert Eva Prischl, Leiterin des Tourismus-Büros, auf das steigende Interesse an St. Pölten. Die speziell ausgebildeten, mehrsprachigen Austrian Guides der Wirtschaftskammer sind in allen Landeshauptstädten aktiv, wie Guide Franz Zwedorn bestätigt: „Ich betrachte die Zusammenarbeit als Win-win-Situation. Die Austrian Guides sind gut vernetzt, führen in vielen Städten und machen dabei Werbung für St. Pölten.“

Die Führungen in der Landeshauptstadt können direkt über die Homepage www.stpoeltentourismus.at gebucht und bezahlt werden, erklärt Elvira Sulzer vom Tourismusbüro: „Wir haben ein eigenes Buchungstool in Betrieb genommen, von der Anmeldung über die Abrechnung läuft hier alles zusammen.“

Die beliebten begleitenden Themen-Spaziergänge, etwa mit dem Bürgermeister oder Martina Eigelsreiter vom Büro für Diversität, wird es weiterhin geben. Das Angebot reicht dabei von historischen Rundgängen über Naturspaziergänge bis zu Kutschenfahrten und Alpakawanderungen.

Natürlich kann man die Stadt auch via kostenloser App im Alleingang entdecken. Prischl empfiehlt vorrangig die klassische Führung: „So kann man die eigene Stadt besser kennenlernen. St. Pölten hat vieles zu bieten, vor allem die Architektur der Barockzeit, des Jugendstils und der Moderne faszinieren Besucher immer wieder.“

Bei einem Streifzug durch die Geschichte der Stadt kommen zudem lustige Begebenheiten über Persönlichkeiten und vergangene Tage nicht zu kurz, wenn zum Beispiel über das „Mittelalter in der Stadt“ erzählt wird, oder „Der Nachtwächter“ Kurioses zu später Stunde verrät. Apropos Nacht: Auch „Naturerlebnisse bei Nacht“ werden angeboten und sind den Fledermäusen gewidmet.

Tagungen und Seminare waren in Pandemiezeiten ebenfalls eingeschränkt möglich, bestätigt Walter Jahn, Direktor der Mangold-Hotelgruppe, dass St. Pölten ein beliebtes Ziel für Kongresse ist. Dazu präsentierte Gabriele Backknecht, Leiterin des Convention Bureaus, den Tagungsplaner „Inspiration“, in dem Partnerbetriebe aus Hotellerie, Gastronomie sowie Eventlocations und Transportunternehmen vorgestellt werden. „Eigene Packages – von Betriebsbesichtigungen bis zur E-Bike-Tour – sorgen dafür, dass es nach der Tagung nicht langweilig wird“, so Backknecht. Ergänzt wird die Broschüre durch Kurzvideos, die auf den Medienkanälen der Stadt zu finden sind.