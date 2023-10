Caritas-Sozialstation St. Pölten-Süd feierte 25-Jahr-Jubiläum

Mit sieben Mitarbeitenden wurde die Sozialstation im März 1998, damals in St. Pölten-Spratzern, feierlich eröffnet. Im März 2017 übersiedelte sie dann nach Stattersdorf und feierte zeitgleich ihr 20-Jähriges Jubiläum. Mittlerweile ist sie eine von drei Sozialstationen im Stadtgebiet St. Pölten, die insgesamt über 300 Kundinnen und Kunden jährlich in der mobilen Hauskrankenpflege betreut.

Das schätzt auch Bürgermeister Matthias Stadler, wie er beim Festakt betonte: Dieses langjährige Engagement sorgt beständig für die Gesundheit und das Wohlbefinden jener Menschen, die ohne eine solche Unterstützung ihren Alltag nicht in ihrem eigenen Heim bewältigen könnten.“

In der Zwischenzeit hat sich in der Pflege und damit auch in der Sozialstation St. Pölten Süd viel getan.Von der Heimhilfe über Soziale Alltagsbegleiterinnen und -begleiter bis hin zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegeperson, sind die Berufsbilder in der Pflege vielfältiger geworden. Dienstpläne und die Dokumentation der Besuche werden über eine eigens entwickelte App auf dem Smartphone organisiert und durchgeführt.

Die Mitarbeiterzahl und die Einsatzstunden haben sich seit der Gründung mehr als verdoppelt auf 20. Mittlerweile betreuen sie in etwa 100 Personen in den Gemeinden Spratzern, Stattersdorf, Harland, St. Georgen/Steinfeld, Obergrafendorf, Wilhelmsburg und Pyhra und legen dabei über 11.000 Einsatzstunden und mehr als 107.000 km jährlich zurück. Sozialstationsleiter Thomas Krückel, der die Station bereits seit 2003 leitet, ist stolz auf die Entwicklung: „Unser Ziel ist es kranke oder ältere Menschen so lange als möglich in ihrem Zuhause betreuen zu können und pflegende Angehörige zu entlasten.“

Caritas-Bereichsleiterin Karin Thallauer liegt die Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders am Herzen: „Wir unterstützen Kolleginnen und Kollegen bei ihrer Höherqualifizierung.“ Die Sozialstation St. Pölten-Süd wurde 2022 von der Fachhochschule IMC Krems als beste Praktikumsstelle in Niederösterreich ausgezeichnet.