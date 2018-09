Freie Flächen, ein stetiges Bevölkerungswachstum und die Aussicht auf die Kulturhauptstadt Europas: Laut Bürgermeister Matthias Stadler spricht derzeit viel dafür, dass

St. Pölten auch ein attraktiver Standort für die Ansiedlung namhafter Betriebe ist. Der Wirtschaftspark NOE Central ist zwar westlich der B 20 nun voll, es gibt aber dort östlich der B 20 und in anderen Teilen der Stadt reichlich freie Fläche.

Unterstützung des Bundes erwartet

Um mehr Arbeitsplätze in St. Pölten zu schaffen, erwartet der Bürgermeister Unterstützung des Bundes. Denn derzeit werde die NÖ Landeshauptstadt bei internationalen Ansiedlungen nicht berücksichtigt, wie Stadler kritisiert: „Ich erwarte mir, dass nicht immer nur Städte wie Graz oder Villach zum Zug kommen.“ Daher werde derzeit eine Resolution ausgearbeitet, die in der Septembersitzung des Gemeinderats beschlossen und an die Bundesregierung geschickt werden soll.

Resolution wird ausgearbeitet

Die internationalen Investoren werden von der Austrian Business Agency (ABA) im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort betreut. Derzeit haben 740 Unternehmen ein konkretes Ansiedlungsinteresse bei der Einrichtung bekundet. Die NÖN-Anfrage, wie das Ministerium die Kritik des St. Pöltner Bürgermeisters sieht, und aus welchen Gründen St. Pölten bisher nicht zum Zuge kam, blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.