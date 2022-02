Danninger/Ecker in St. Pölten auf Tour: „Der Tourismus hat Potenzial“

Zwei Jahre Pandemie sind eine harte Zeit für den heimischen Tourismus. Wie es um die Branche in der Region bestellt ist und welche Erfolgsrezepte es gegen die Krise dort gibt, erkundete nun Landesrat Jochen Danninger, begleitet von Wirtschaftskammer-Funktionären, im Hotel-Restaurant Graf, in der Gaststätte Figl und bei Styx in Ober-Grafendorf.

Unternehmer Wolfgang Stix hat etwa mit Online-Verkauf neue Kunden gewonnen. Sein Welcome-Center lockt ab 1. April mit Betriebsführungen samt der Möglichkeit zur Schokoladen- und Kosmetikproduktion.

Auf Regionalität bei allen Lebensmitteln, vom Gemüse über Eier bis zum Fleisch, legt Gastgeber Matthias Strunz in der Gaststätte Figl größten Wert. Seit Anfang 2020 führt er den Traditionsbetrieb in Ratzersdorf mit Lebensgefährtin Julia Hochreiter.

Nachhaltig gesichert ist die Zukunft auch im Hotel-Gasthof Graf in der Innenstadt. Andreas Graf wird den Betrieb mit 80 Betten von Vater Leo Graf übernehmen. Auch dort kommen viele Zutaten für die klassischen österreichischen Gerichte aus der Region.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker zeigte sich mit Spartenobmann Mario Pulker überzeugt, dass die Tourismusbetriebe mit den Lockerungen am 5. März durchstarten werden. Und: „Ich bin mir sicher, dass die Betriebe mit Vorsicht agieren.“

„Die Wirtschaftsforscher prognostizieren für Tourismus und Gastronomie in Niederösterreich tolle Wachstumsraten im heurigen Jahr“, machte auch Danninger Mut.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden