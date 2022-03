Werbung

Dem 44-jährigen Deutschen wird vorgeworfen, die Bundesrepublik um mehr als 1,2 Millionen Euro betrogen zu haben.

Aus diesem Grund haben die Behörden in Köln mittels europäischem Haftbefehl nach dem Mann gefahndet. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht, teilte die Wiener Polizei in einer Aussendung am Mittwoch mit.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.