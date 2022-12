St. Pölten: Dieb fuhr mit gestohlenem E-Scooter in Verkehrskontrolle

Pech hatte ein Dieb in St. Pölten. Er war mit einem E-Scooter unterwegs, den er zuvor mit einem Zwicker von seinem Schloss befreit hatte. Weit kam er allerdings nicht mit seinem Diebesgut. Er geriet in eine Verkehrskontrolle. Polizisten der Verkehrsinspektion hielten ihn wegen einer Verwaltungsübertretung an. Der Dieb stellte daraufhin den Scooter ab, nahm die Beine in die Hand und flüchtete. Den Scooter haben die Polizisten sichergestellt.

Skurril: Als der Besitzer den Diebstahl bemerkt hatte und eine Diebstahlanzeige auf der Polizeiinspektion Bahnhof machte, war der Scooter bereits wieder von der Polizei sichergestellt.

